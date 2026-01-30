IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Пето "да" за служебен премиер: И Силвия Къдрева се съгласи

Заявих, че не бягам от отговорност, отбеляза тя

30.01.2026 | 14:23 ч. Обновена: 30.01.2026 | 14:51 ч. 26

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 7

И Силвия Къдрева прие да оглажи служебния кабинет. С нейното съгласие кандидатите за служебен премиер, от които ще трябва да избира президентът Илияна Йотова, станаха пет. 

"Последователната съм в това, което завих при изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение", обясни тя пред журналисти. 

Повече от час продължи срещата между Къдрева и Йотова. 

Свързани статии

Силвия Къдрева заяви, че чисто законово нищо не я ограничава да стане служебен премиер, процедурата обаче може да продължи по-дълго. 

"За всеки от кандидатите ще е трудна тази задача да се сформира кабинет, защото не познаваме тази дейност, този процес", отбеляза тя и отказа да отговори на въпроса дали ще се справи за една седмица. 

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова.

Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова, предаде Нова телевизия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Силвия Къдрева служебен премиер Илияна Йотова правителство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem