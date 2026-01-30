Пето "да" за служебен премиер: И Силвия Къдрева се съгласи

И Силвия Къдрева прие да оглажи служебния кабинет. С нейното съгласие кандидатите за служебен премиер, от които ще трябва да избира президентът Илияна Йотова, станаха пет.
"Последователната съм в това, което завих при изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение", обясни тя пред журналисти.
Повече от час продължи срещата между Къдрева и Йотова.
Силвия Къдрева заяви, че чисто законово нищо не я ограничава да стане служебен премиер, процедурата обаче може да продължи по-дълго.
"За всеки от кандидатите ще е трудна тази задача да се сформира кабинет, защото не познаваме тази дейност, този процес", отбеляза тя и отказа да отговори на въпроса дали ще се справи за една седмица.
Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова.
Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова, предаде Нова телевизия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.