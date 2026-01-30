IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пак сме на дъното по минимална заплата - €620 у нас, €795 в Румъния

Най-високи са възнагражденията в Люксембург, Ирландия и Германия

30.01.2026 | 15:30 ч. 10
Снимка: БГНЕС

През януари 2026 г. 22 от 27 държави от ЕС са имали национални минимални заплати, всички с изключение на Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.

Сред държавите с минимални заплати, най-високите са в Люксембург - €2704, Ирландия - €2391, и Германия - €2343.

Според данните на Евростат България е държавата в Европейския съюз с най-ниска минимална работна заплата – 620 евро. В Латвия тя е €780, а в Румъния - €795.

Когато минималната работна заплата се изплаща повече от 12 месеца годишно, както в Гърция, Испания и Португалия, където се изплаща 14 месеца годишно, данните са коригирани, за да се вземат предвид тези плащания. Минималните заплати са изразени в брутно изражение, уточняват от Евростат.

