Пеевски: Сезирам ВСС за снизходителното отношение на Плевенския съд към поредния убиец на пътя

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря

30.01.2026 | 17:08 ч. Обновена: 30.01.2026 | 17:08 ч. 4
Снимка: БГНЕС

За пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя - решението на Окръжен съд Плевен да пусне Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро.

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря, заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е отнемана заради употреба на алкохол.

Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост. 

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение.

Тагове:

Пеевски сезира ВСС Плевенски съд убиец на пътя Телиш Димитър Димитров Цветан Костадинов
