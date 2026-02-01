IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Проф. Друмева: Шестата поправка в Конституцията води до кризи на служебните кабинети

Бившият конституционен съдия в ефира на "Опорни хора"

01.02.2026 | 15:43 ч. 9

Промяната в Конституцията, която ограничи правата на президента за избор на служебен премиер, е меко казано неудачна. Това заяви в ефира на "Опорни хора" проф. Емилия Друмева - бивш конституционен съдия и бивш съветник на президента Румен Радев по правните въпроси.

"Служебното правителство е предвидено да не допуска кризи, а ако се случат, да ги преодолява. А какво се случи с тази шеста поправка - то се превърна в източник на кризи. Да си представим, че никой от тези 10 потенциални кандидата не беше поискал да стане служебен премиер - ето ви една криза", каза проф. Друмева пред Bulgaria ON AIR. 

По думите ѝ законодателният път е отваряне на Конституцията за коригиране и евентуално връщане на изначалното правно положение при създаването ѝ. Тя припомни и каква е целта на служебните правителства.

Свързани статии

"Служебното правителство е един полезен институт. То е замислено, направено още 1991 година за ситуации, когато спрямо правителството има недоверие или е подало оставка - тоест то е с прекратени правомощия, парламентът се е опитал в три опита да направи правителство, провалил се е. Парламент и правителство имат пълна неудача, тогава Конституцията предвижда един трети субект, който се намесва - президентът излиза напред, съставя служебно правителство, което работи три-четири месеца и приключва с редовното правителство, а осигурява честни избори", посочи още бившият конституционен съдия.

На въпрос на Ганиела Ангелова би ли участвала в политическия проект на Румен Радев, тя отговори: "Моята близост до политиката е още от 1989 година, когато участвах на Националната кръгла маса... Във всичките тези години не можах да се изкуша за партийна ангажираност. По всяка вероятност и сега няма да се изкуша. Но това не означава, че няма да съм близо до политиката, със стремеж да бъда полезна, когато е потребно."  

Целия разговор гледайте във видеото.   

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR премиер служебно правителство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem