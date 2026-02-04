Достъпът до голяма част от видеата, изтекли от козметични салони в Бургас, е ограничен. Това каза началникът на отдел „Икономическа полиция“ при Областната дирекция на МВР – Бургас инспектор Асен Фортунов.

Той съобщи, че към момента за нуждите на разследването са иззети камери за видеонаблюдение, записващи устройства, телефони и хард дискове от различни адреси в Бургас.

Все още по случая няма задържани. В бургаската полиция продължават да постъпват нови сигнали по случая. Близо 120 видеоклипа със заснети клиентки от два козметични салона в Бургас по време на процедури по лазерна епилация са свалени от интернет пространството.

В МВР и прокуратурата продължават да постъпват сигнали от притеснени клиенти на козметичните студиа, но към момента други обекти на територията на Бургас не се разследват.

На този етап няма правно основание двете козметични студиа в Бургас (в центъра на града и ж.к. „Меден рудник“), от които изтекоха видеозаписи с порнографско съдържание, да бъдат затворени, каза Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура – Бургас.

Единият обект все още продължава да работи.