IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 147

Кавказки овчарки нахапаха мъж в собствения му двор в с. Герман

Инцидентът е станал днес в късния следобед

05.02.2026 | 19:53 ч. Обновена: 05.02.2026 | 19:54 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е бил нахапан от кавказки овчарки и белгийска овчарка в собствения му двор във вилната зона в с. Герман. Кучетата са на негов съсед, който се рекламира онлайн като собственик на развъдник.

В момента кучетата са затворени в двора на нахапания мъж, а самият той пътува към болница, за да бъдат обработени раните му.

"Всичко се разигра към 17.00 часа, звънях на 112, но досега полицията не е реагирала. Подавал съм сигнали срещу агресивните кучета, но досега не е имало никакъв ефект. Вероятно влязоха в двора ми заради моите кучета", каза пред Dnes.bg пострадалият.

Той се надява, че този път сигналът към полицията ще доведе до последствия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

герман кучета
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem