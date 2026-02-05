Кавказки овчарки нахапаха мъж в собствения му двор в с. Герман

Мъж е бил нахапан от кавказки овчарки и белгийска овчарка в собствения му двор във вилната зона в с. Герман. Кучетата са на негов съсед, който се рекламира онлайн като собственик на развъдник.

В момента кучетата са затворени в двора на нахапания мъж, а самият той пътува към болница, за да бъдат обработени раните му.

"Всичко се разигра към 17.00 часа, звънях на 112, но досега полицията не е реагирала. Подавал съм сигнали срещу агресивните кучета, но досега не е имало никакъв ефект. Вероятно влязоха в двора ми заради моите кучета", каза пред Dnes.bg пострадалият.

Той се надява, че този път сигналът към полицията ще доведе до последствия.