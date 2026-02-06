В България започва "Седмица на брака"

От 7 до 14 февруари тази година България ще чества Международната Седмица на брака за 15-та година. Международната инициатива обединява 30 държави от цял свят с цел насърчаване на брака и семейството, както и да се окаже помощ на двойките по пътя им към изграждане на успешни взаимоотношения.

Седмицата на брака в България празнува здравия брак – доброволният съюз между мъж и жена, които са направили взаимно посвещение един към друг до края на дните си.

Бракът не се крепи на големите обещания, а на малките ежедневни жестове на любов и внимание, посочват от българската структура на Седмица на брака. Всяка година се организира конкурс за двойки, като темата в това издание е „Кои са навиците, които ви сплотяват?“

Според данни на НСИ за 2024 г. близо половината от браковете у нас завършват с развод, а децата са най-засегнати. Семействата, в които децата живеят само с единия родител, са над 400 хил., или 35% от всички семейства с деца у нас.

През изминалите години много известни личности, специалисти в сферата на семейното здраве, представители на неправителствения сектор и институциите, Църквите от трите клона на християнството, предприемачи, преподаватели и стотици двойки се включиха в Седмицата на брака.

В специален конкурс две семейни двойки ще получат големите награди - пет нощувки със закуски в хотел в Синеморец. Журито, което ще оценява двойките в конкурса, включва публични личности и семейства, сред които Иван и Жени Лечеви, Нидал и Мадлен Алгафари, Владо и Мая Николови, Дани и Нора Таневи, Стоян и Снежина Георгиеви.

Легендата ни във волейбола Владо Николов казва: “За мен бракът е важен. Освен че сме съпрузи, родители, ние сме и най-добри приятели. За мен като отборен играч това е важно да знаеш, че можеш да разчиташ на някой, дори когато условията не са идеални… Семейството дава спокойствие. Аз съм любител на цифрите и на статистиката. 80% от най-успешните спортисти са женени с деца. Доказано е, че мъжете са по-продуктивни, когато имат семейство”.

