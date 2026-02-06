Следите на издирвания Ивайло Калушев водят към Странджа

Полицията е извършила проверка в село Българи, в Странджа, след сигнали, че издирваният след тройното убийство в хижа Петрохан Ивайло Калушев е пребивавал там до преди няколко дни. Районът се намира на няколко километра от турската граница.

Районът на Странджа е известен с труднодостъпния си терен, гъстите гори и близостта до държавната граница. Именно там във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в село Българи след получен сигнал, че издирваният Калушев може да се е укривал в имота.

Свързани статии Адвокат Марковски: Местата в планините са добра база за криминални дейности

По данни от имотния регистър къщата е закупена през 2023 година от британски граждани и се намира в края на селото, в непосредствена близост до гората.

По информация на местни жители мъж, отговарящ на описанието на Калушев, е бил забелязан в селото до преди няколко дни. Според разказите, той се е придвижвал с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба“.

Кметският наместник на село Българи Петър Недялков отрича да разполага с информация за пребиваване на Ивайло Калушев в населеното място и посочва, че няма адресна регистрация на такова лице в селото.

Първоначално като възможна точка, където Калушев се е укривал, беше посочено и съседното село Кости. По данни от местни жители, в селото не са установявани външни лица, а в района пребивават основно местни хора и семейства, които посещават населеното място сезонно.

Разстоянието от селата в района до турската граница е не повече от три до четири километра. Издирването на Ивайло Калушев продължава. Местни жители споделят, че усещането е, че именно в този район следите на издирвания мъж се губят - сред горите, селата и пътищата, водещи към границата.IБГНЕС