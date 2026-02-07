Протестиращи блокираха пътя Е-79 край Монтана и поискаха да бъде спешно ремонтиран

Роднини и приятели на загиналия в катастрофа на 27 януари Любомир Алексиев (44 години) от Монтана протестираха на главен път Е-79 при входа на Монтана от Враца и София и блокираха за 20 минути - между 15:20 и 15:40 часа, движението по него. Те поискаха спешен ремонт на пътя и по-сурови наказания за чуждестранни шофьори, направили катастрофи у нас.

Любомир Алексиев загина на Е-79 във Врачанска област. В този ден той тръгнал с личната си кола и със съпругата си за София да купи подаръци и играчки за децата. При разклона за село Краводер турски гражданин навлязъл с автомобила си в лентата за насрещно движение и предизвикал челен сблъсък. Алексиев загинал на място, съпругата му получила тежки наранявания на главата и крайниците, турският гражданин също бил ранен и до момента е настанен в болница у нас.

Протестиращи казаха, че пътят Е-79 в участъка между Враца и Монтана е в много лошо състояние и е предпоставка за тежки транспортни произшествия. Някои от тях, които са международни шофьори и колеги на загиналия Любомир Алексиев, работел също като шофьор на ТИР, коментираха, че никъде в Европа няма подобен път, който да е осеян с толкова много дупки и неравности.

Полицията охраняваше протеста и спря движението в участъка, където беше той.