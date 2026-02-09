Атанас Атанасов: Информацията за случая "Петрохан" е половинчата

Главният секретар на МВР и председтелят на ДАНС да дойдат в парламента и да обяснят пред депутатите как се е стигнало до шестте трупа на планинари от случая "Петрохан", поиска лидерът на ДСБ и депутат Атанас Атанасов. Той ще предложи да се направи съвместно заседание на комисиите за вътрешна сигурност и за контрол на службите, на което двамата да дойдат, но то да бъде закрито, за да не се изнесе чувствителна информация. Според него щом агенцията е работила по сигнали, свързани с планинарите, може да са замесени и лица, свързани с националната сигурност.

В правото има една максима: "Дайде ми фактите, ще ви дам правото". На този етап фактите не са достатъчни, заа да направим цялостна оценка на случилото се, но се очертава като тежка криминална аномалия на затворено ощество. Вероятно става въпроз за убиства и самоубийства, но при разследването на тежки криминални случаи е важно да се установят обсттоятелствата и причините.

Той попита къде е главният секретар на МВР - висшата професионална длъжност в МВР. Обясни, че именно негова е работата да координира такива действия. Подчерта, че липсва и шефът на ДАНС, а стана ясно, че до агенцията е имало подавани сигнали срещу грапата на т.нар. рейнджъри.

Загиналите диагностицира с "изкривена психика".

Информацията е половинчата. Истината ще излезе, когато приключат експертизите. Да дам пример - на базата на натривки ще стане ясно кой е държал оръжието и кой е стрелял, обясни Атанасов. Той изказа съболезнования към близките на загиналите.

По отношение на криминалната част ще се изяснят нещата - сигурен съм. Въпросът е какви са били отношенията им, за да се стигне до тези ритуални самоубийства, коментира Атанасов.