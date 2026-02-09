Родители от училище "Космос" призоваха да не се замесва институцията в казуса "Петрохан"

Родители на деца от Частно училище "Космос" разпространиха петиция, в която настояват за по-отговорно публично отразяване на информация, когато става дума за детски институции.

Ето и пълния текст на петицията:

"Ние, родителите на деца, обучаващи се в Частно училище "Космос", заявяваме следното:

В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, включително чрез изказвания и публикации в национални медии, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище "Космос". Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти.

Като родители, чиито деца учат в това училище, ние сме пряко засегнати от подобни публични внушения, тъй като те се отразяват непосредствено върху децата ни, върху семействата ни и върху училищната общност.

Изразяваме съболезнования към близките на загиналите и заявяваме следните факти:

Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики.

Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.

Нашият родителски опит не потвърждава по никакъв начин внушенията, направени в част от публичните изказвания и публикации.

Свободата на словото и правото на информиране са основни демократични ценности. Именно затова считаме, че когато в публичното говорене се засягат деца и образователни институции, стандартът за точност, проверка и отговорност следва да бъде особено висок.

С тази петиция призоваваме:

за ясно разграничаване между установени факти и предположения в публичното говорене;

за въздържане от въвличане на детски и образователни институции в контекста на тежки криминални случаи, когато няма доказана връзка;

за по-отговорен и професионален подход при отразяване на подобни теми.

Тази петиция е израз на позицията на родители, които са пряко засегнати от направени публични внушения и които настояват за отговорност, когато се говори за деца, образование и училища.

Петицията е инициирана от Обществен Съвет към ЧСУ Космос и подкрепена от родители на ученици в училището", се казва в документа, изпратен до медиите.