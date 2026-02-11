IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Паркът на Военна академия затваря от днес за посетители

Монтират светлинните инсталации

11.02.2026 | 07:40 ч. 0
Снимка Столична община

Снимка Столична община

От 11 февруари до 1 март ще бъде затворен за посетители паркът на Военна академия „Г. С. Раковски". В този период ще бъдат монтирани светлинните инсталации в парка, които са част от фестивала Sofia Lights.

Целта е да се гарантира безопасността на гражданите по време на разполагането и закрепването на монументалните фигури, които са включени в арт инсталацията.

Петото издание на фестивала Sofia Lights ще се проведе от 1 до 22 март, а специален гост тази година е визуалният артист Аманда Парър. Творбите на Аманда Парър са гостували в повече от 300 града и са достигнали до милиони хора по света. В парка ще бъдат разположени шест човешки фигури с монументален мащаб – „Човекът" и пет скулптури от серията „Фантастична планета" , които в симбиоза с арт инсталациите „Частици" и „Присъствие 2.0" на студио EMPATIA, създават магична визуална среда.

Фестивалът е включен в Календара на културните събития на Столична община.

