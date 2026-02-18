IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Костадинов: Кабинет с мумии на прехода, политически Франкейнщайн

Фигури, които трябва да са разследвани, са министри, каза лидерът

18.02.2026 | 13:55 ч. 103
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов също се включи в коментарите след като Андрей Гюров представи министрите от кабинета си пред президента Илияна Йотова.

“Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието например - лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си”, коментира лидерът на “Възраждане”.

“ПП-ДБ са толкова безочливи и нагли, колкото и техните огледални образци от ГЕРБ и ДПС. Това, което виждаме, представлява една амалгама между ПП-ДБ, АПС, активисти на ГЕРБ – бивши и някои не толкова бивши, наистина е сериозен политически Франкенщайн. Ако това замислят като микс за управление след изборите, Бог да пази България”, коментира още Костадинов пред БНР.

Свързани статии

Относно позицията на служебен вицепремиер за честните избори, Костадинов попита: “Какво ще работи този човек?”

“Мисля, че са сложили поредния началник на водопад”, иронично коментира депутатът.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Възраждане Костадин Костадинов служебен кабинет мумии преход Андрей Гюров
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem