Костадинов: Кабинет с мумии на прехода, политически Франкейнщайн

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов също се включи в коментарите след като Андрей Гюров представи министрите от кабинета си пред президента Илияна Йотова.

“Андрей Гюров представи потресаващ кабинет с мумии на прехода. Да не говорим, че вътре има фигури, които би следвало веднага да бъдат разследвани, а те са министри. Министърът на правосъдието например - лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си”, коментира лидерът на “Възраждане”.

“ПП-ДБ са толкова безочливи и нагли, колкото и техните огледални образци от ГЕРБ и ДПС. Това, което виждаме, представлява една амалгама между ПП-ДБ, АПС, активисти на ГЕРБ – бивши и някои не толкова бивши, наистина е сериозен политически Франкенщайн. Ако това замислят като микс за управление след изборите, Бог да пази България”, коментира още Костадинов пред БНР.

Относно позицията на служебен вицепремиер за честните избори, Костадинов попита: “Какво ще работи този човек?”

“Мисля, че са сложили поредния началник на водопад”, иронично коментира депутатът.