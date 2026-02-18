IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спецов: Финансовото състояние на рафинерията е стабилизирано

Особеният управител представи доклад за управлението си

18.02.2026 | 16:30 ч. 10
БГНЕС

За два месеца, откакто е премахнато посредничеството на разположената в Швейцария компания “Литаско”, са спестени 8 млн. лева, съобщи Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на “Лукойл“ в България.

Румен Спецов участва в заседанието на Комисията по икономическа политика и иновации в НС, на което беше приет отчетът на особения търговски управител.

Спецов запозна накратко народните представители с начина на функциониране на групата “Лукойл“ в България преди неговото назначаване. По думите му компанията е функционирала под шапката на една търговска компания – “Литаско“, която е била търговски посредник между “Лукойл Интернешънъл“, притежаваща петролните залежи, и рафинерията.  

В търговските отношения компанията е получавала комисионни. 

“Сега този елемент го няма и за два месеца, след като е елиминиран посредникът, са спестени 8 млн. долара", добави особеният управител.

Спецов каза още, че финансовото състояние на рафинерията е стабилизирано, включително и чрез разсрочени плащания и бартерни сделки “гориво срещу петрол“ с партньори, като за януари резултатът е положителен. 

“Текущата преработка на суров петрол от “Нефтохим Бургас“ през февруари е 480 000 т. при оптимална 550 000 тона”, се казва още в доклада на Спецов.

Според него рафинерията "Нефтохим" в Бургас е едно “истинско технологично чудо“ и една от най-модерните в целия свят. 

