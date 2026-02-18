Спецов: Финансовото състояние на рафинерията е стабилизирано

За два месеца, откакто е премахнато посредничеството на разположената в Швейцария компания “Литаско”, са спестени 8 млн. лева, съобщи Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на “Лукойл“ в България.

Румен Спецов участва в заседанието на Комисията по икономическа политика и иновации в НС, на което беше приет отчетът на особения търговски управител.

Спецов запозна накратко народните представители с начина на функциониране на групата “Лукойл“ в България преди неговото назначаване. По думите му компанията е функционирала под шапката на една търговска компания – “Литаско“, която е била търговски посредник между “Лукойл Интернешънъл“, притежаваща петролните залежи, и рафинерията.

В търговските отношения компанията е получавала комисионни.

“Сега този елемент го няма и за два месеца, след като е елиминиран посредникът, са спестени 8 млн. долара", добави особеният управител.

Спецов каза още, че финансовото състояние на рафинерията е стабилизирано, включително и чрез разсрочени плащания и бартерни сделки “гориво срещу петрол“ с партньори, като за януари резултатът е положителен.

“Текущата преработка на суров петрол от “Нефтохим Бургас“ през февруари е 480 000 т. при оптимална 550 000 тона”, се казва още в доклада на Спецов.

Според него рафинерията "Нефтохим" в Бургас е едно “истинско технологично чудо“ и една от най-модерните в целия свят.