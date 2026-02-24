IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Биков: Нямаме доверие на служебното правителство

Кабинетът “Гюров” ще работи за ПП-ДБ, каза депутатът

24.02.2026 | 17:07 ч. 15
БГНЕС

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков е категоричен, че партията му няма проблем със смяната на областните управители. “Това, което казахме е, че и сменените 28 от 28 управители са директни функционери на ПП-ДБ", заяви народният представител във връзка с решението на служебния кабинет.

"Този подход не гарантира честни избори и безпристрастност. Смятаме, че правителството на Андрей Гюров ще работи единствено за ПП-ДБ”, на мнение е Биков.

"Кабинетът "Гюров" поиска и смяната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и неговия заместник. Последният главен секретар, който тези хора излъчиха се казва Живко Коцев - знаете как приключи той, с пудели и пачки", каза той и допълни, че нямат доверие на служебното правителство. "Надяваме се, ако бъде назначен този човек за главен секретар да има друг подход", заяви Биков и добави, че ГЕРБ-СДС категорично нямат доверие на служебния кабинет.

 

