ИТН призова за оставка на Иван Христанов и служебния кабинет

Депутатът от ИТН Станислав Балабанов призова за оставка на служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, както и на целия кабинет “Гюров”.

“Служебният министърът на земеделието и храните Иван Христанов няма да бъде изслушан в парламента заради неотложни ангажименти. ИТН призова президента Илияна Йотова да поиска незабавно оставката на служебния министър на земеделието”, каза в кулоарите на парламента Балабанов.

По думите му е недопустимо пореден министър "да ни гледа в очите и да ни лъже".

Балабанов обяви, че от партията му ще отидат в Министерството на земеделието, за да проведат публично изслушване с Иван Христанов.

Недопустимо е темата за националната сигурност да бъде използвана без яснота, заяви Балабанов, след като миналата седмица служебният земеделски министър съобщи, че е подал два сигнала до премиера Гюров, единият от които свързан със злоупотреби за близо половин милион лева.

Балабанов нарече Христанов “пълен случайник, попаднал в и без това компрометирания кабинет “Петрохан““.

За втори път ИТН иска оставка на служебния земеделски министър. От трибуната на Народното събрание Балабанов показа снимка на Десислава Николова, за която твърди, че е PR на Христанов и заяви, че е била задържана с амфетамини.

Миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията още тогава призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.