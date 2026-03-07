Атанасов: Да решим имаме ли интерес от допълнителни гаранции за сигурност извън НАТО

България трябва да обсъди възможността за допълнителни гаранции за сигурността си на фона на нарастващото международно напрежение. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и лидер на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на БНТ.

Според него страната ни се намира в сложна геополитическа среда, тъй като е разположена между два активни конфликта - войната в Украйна и ескалацията в Близкия изток. Той акцентира върху необходимостта въпросът за сигурността на България да бъде поставен по-ясно и категорично.

"България е заобиколена от две войни. От една страна е агресията на Русия в Украйна, от друга страна е това, което се случва в Близкия изток – ударът на САЩ и Израел срещу Иран. Този удар е предизвикан от дълги години нарушаване на човешки права, нарушаване на международни договори от Иран. Искам да припомня това, което каза премиерът на Италия Мелони, че това, което става в Близкия изток, е резултат от агресията на Русия в Украйна. Тези неща са свързани, ние живеем в един глобален свят, дето се случват тези неща. Но – България и къде са гаранциите за сигурността на България, някак си забравяме, че България е член на НАТО и на ЕС."

Атанасов коментира и инициативата на френския президент за допълнителни гаранции за сигурност, като я определи като важен нов елемент в европейската архитектура на отбраната.

"Тази инициатива на френския президент е изключително важна и не може да бъде подминавана. Това, след приемането на България в НАТО, е нещо ново, което идва като инициатива от ЕС и то от постоянен член на Съвета за сигурност и ядрена държава, каквато е Франция. Този призив е към определен кръг държави западноевропейски с поглед към черноморския регион. Очевидно се водят преговори между Франция и Гърция, има комуникация с Румъния. Ние трябва, най-малкото загърбвайки предстоящите избори, сериозно, политическите сили да решим – имаме ли място под този ядрен чадър, имаме ли интерес. Ние от ДСБ излязохме и казахме да – това е допълнителна гаранция за сигурността на България."

По думите му темата за евентуалното включване на България в подобна система трябва да бъде обсъдена първо като политическо решение на национално ниво, преди да се търсят конкретните механизми за реализация.

"Дайте първо ние да се консолидираме под общата идея България да търси допълнителни гаранции за сигурност. Как това ще се случи, пак е важен въпрос, но първо да решим – имаме ли място с тези съюзници."

Лидерът на ДСБ призова и за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, където според него трябва да бъде изработена обща българска позиция по темата.

"От ДСБ смятаме, че е задължително да се свика КСНС и там да се направи дебат за обща позиция на България да се потърсят допълнителни гаранции за сигурност."

Атанасов подчерта, че не става дума за разполагане на ядрено оръжие на българска територия, а за евентуално включване в по-широка рамка за защита, осигурявана от френската отбранителна система.

"Да не слагаме каруцата пред коня, първо да решим в България имаме ли интерес от допълнителни гаранции за сигурност извън НАТО", коментира още той.

В интервюто си той засегна и въпроса за географското положение на България, като посочи, че съседството с Гърция и Турция е фактор, който допринася за сигурността на страната, макар според него опасност от пряка атака да не е вероятна.

"Иран не ни разглежда нас като потенциална цел", коментира той.

По отношение на вътрешнополитическата ситуация Атанасов заяви, че според него Румен Радев най-вероятно ще бъде част от следващия парламент. Той отбеляза, че е време намеренията на президента за участие в политиката да бъдат заявени по-ясно.

Атанасов коментира и темата за кадровите промени в МВР, като заяви, че подкрепя предприетия подход в тази посока.