Удължителният закон за бюджета мина на първо четене

Депутатите приеха на първо четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета със 174 гласа "за", 23 "против" и без въздържали се. Подкрепиха го всички политически сили без "Възраждане", която беше "против".

С измененията се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Чрез законопроекта се предлага механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително трансферите за общините, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година.

Със законопроекта е създадена възможност общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз и заемните средства на общината.

Създава се възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента “Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация, както и възможност

Министерският съвет да предприема действия за промени в Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари във връзка с прилагането на чл. 39 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на три дни.