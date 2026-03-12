Антон Станков заподозря и седми човек, замесен на "Петрохан"

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заподозря и седми човек в случая "Петрохан", който не е жив и няма да го намерят. Някой е извършител на тези убийства, смята той.

Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той пред bTV. Станков обаче не обясни защо има тези съмнения.

Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов.

Прокуратурата и Сарафов

Станков заяви, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкуков може да обжалва решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за Борислав Сарафов. Не споделям тълкуването на Прокурорската колегия, а този, който може да смени и да назначи изпълняващ функциите главен прокурор е Пленумът на ВСС. Министърът на правосъдието малко "Дон Кихотовски" направи правилни ходове, коментира той.

Според него се очертава една дълбока пропаст между съда и прокуратурата в момента.

"Ходовете на министъра на правосъдието са политически ходове, макар и неиздържани пред Прокурорската колегия на ВСС", коментира адвокат Людмил Рангелов. Според адвокат Рангелов в пропастта е паднала авторитета на правосъдието. Когато правосъдието не работи добре, тогава всички граждани страдат от това, добави той.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов ВСС. Но това трудно може да стане, тъй като е необходимо мнозинство от 160 народни представители, каза Станков.