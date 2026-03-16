BGONAIR Live Новини Днес | 81

ДПС обяви листите си за изборите, Пеевски повежда в Кърджали и Благоевград

Калин Стоянов също ще води две листи

16.03.2026 | 16:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

ДПС обяви листите за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

След като по-рано днес Стефка Костадинова обяви, че напуска Български олимпийски комитет (БОК), от пресцентъра на ДПС съобщиха, че повежда листите на 16-ти МИР Пловдив.

Лидерът на формацията Делян Пеевски повежда листите в Кърджали и Благоевград.

В 17-ти МИР Пловдив листата повежда Байрам Байрам.

В Стара Загора повежда Иса Бесоолу,

в Шумен - Нида Ахмедов, 

2-ри МИР Бургас начело на листата се нарежда Калин Стоянов.

В 15-ти МИР Плевен начело на листата е Димитър Аврамов,

В 18-ти МИР Разград е Халил Летифов.

25 МИР София повежда Андрей Георгиев.

24 МИР София - Рахим Юмерефенди. 

26-ти МИР София-област отново е Калин Стоянов.

8-ми МИР Добрич повежда Ертен Анисова.

13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова

21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов

6-ти МИР Враца - Иво Цанев 1

12-ти МИР Монтана - Димитър Аврамов

10-ти МИР Кюстендил - Николай Златарски.

Във Видин повежда Цветан Енчев 

в Перник - Георги Попов 

в Русе - Атидже Алиева-Вели 

20-ти МИР Силистра повежда Неждет Джевдет - кмет на община Главиница

Хасково - Мехмед Юмер Атаман.

Делян Пеевски ДПС - Ново начало листи
