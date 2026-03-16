ДПС обяви листите си за изборите, Пеевски повежда в Кърджали и Благоевград

ДПС обяви листите за предсрочните парламентарни избори на 19 април.
След като по-рано днес Стефка Костадинова обяви, че напуска Български олимпийски комитет (БОК), от пресцентъра на ДПС съобщиха, че повежда листите на 16-ти МИР Пловдив.
Лидерът на формацията Делян Пеевски повежда листите в Кърджали и Благоевград.
В 17-ти МИР Пловдив листата повежда Байрам Байрам.
В Стара Загора повежда Иса Бесоолу,
в Шумен - Нида Ахмедов,
2-ри МИР Бургас начело на листата се нарежда Калин Стоянов.
В 15-ти МИР Плевен начело на листата е Димитър Аврамов,
В 18-ти МИР Разград е Халил Летифов.
25 МИР София повежда Андрей Георгиев.
24 МИР София - Рахим Юмерефенди.
26-ти МИР София-област отново е Калин Стоянов.
8-ми МИР Добрич повежда Ертен Анисова.
13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова
21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов
6-ти МИР Враца - Иво Цанев 1
12-ти МИР Монтана - Димитър Аврамов
10-ти МИР Кюстендил - Николай Златарски.
Във Видин повежда Цветан Енчев
в Перник - Георги Попов
в Русе - Атидже Алиева-Вели
20-ти МИР Силистра повежда Неждет Джевдет - кмет на община Главиница
Хасково - Мехмед Юмер Атаман.