И тази година София ще се присъедини към глобалната инициатива Часът на Земята, която ще се отбележи на 28 март. Основното, с което Столична община и WWF България ще отбележат 20-ата годишнина на кампанията, е голямо доброволческо почистване на бреговете на река Какач в Северен парк.

Сборният пункт е от 09:30 ч. преди моста на река Какач в Северен парк. Всички желаещи трябва да се регистрират предварително, за да бъдат осигурени необходимите чували и ръкавици. Организаторите съветват участниците да предвидят водоустойчиви обувки, както и топло облекло, подходящо за работа край реката.

За юбилея на Часа на Земята част от светофарите по бул. “Витоша“ – при кръстовищата с ул. “Алабин“, бул. “Патриарх Евтимий“ и бул. “Александър Стамболийски“, както и пешеходната светофарна уредба при ул. “Шипка” и бул. “Васил Левски” ще бъдат с променен зелен сигнал, който ще бъде във формата на сърце.

От пресцентъра на СО допълват, че вечерта между 20:30 и 21:30 часа, фасадните осветления и външните прожектори на редица знакови сгради в столицата ще угаснат. Сред тях са храмовете “Св. Александър Невски“, “Св. София“, “Св. Седмочисленици“, “Св. Георги Чудотворец“, “Св. Николай Чудотворец“ и “Св. Неделя“ , както и сградите на Народния театър, Националната библиотека, Софийския университет и Софийската опера и балет. Светлините ще угаснат и на Президентството, Министерския съвет, Народното събрание , както и на паметниците на Васил Левски, Цар Освободител и статуята “Света София“.

Организаторите отправят призив към жителите на София да станат част от глобалната инициатива, като изгасят осветлението в дома си в същия час – от 20:30 до 21:30 ч.