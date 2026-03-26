Тенденция: 12-годишна родилка в Ямбол, все повече деца стават майки

Все повече деца стават майки, като най-младата родилка в областната болница в Ямбол миналата година е едва на 12 години. През 2025 г. в страната са регистрирани 1600 аборта при тинейджърки, като 92 от тях са при момичета под 15 години.

Д-р Пламен Рибаров от болницата и старшата акушерка Макарева говорят пред бТВ за тревожната тенденция. „Тази тенденция е от доста години. Това не ни изненадва. Тази година имаме родилка 12-годишна,“ каза доктор Рибаров.

Той обясни рисковете за толкова младите майки: „Има много причини, но основно голяма роля играят религиозните и етническите фактори, както и липсата на контрол от държавата. Един детски организъм не е подготвен физиологично, чисто физиологично да ражда и да роди по този начин, по който една зряла, млада жена, примерно след 17 години, ражда.“

Рибаров описва и социалния контекст: „При изписването на родилка, която е примерно 1-годишна, виждаме долу цял един клас, образно казано, от нейни приятелки. Всяка с по едно бебенце гушнала.“

Старшата акушерка Макарева добави, че често родилките идват без документи и без законен представител: „Трябва да сигнализираме и на органите на полицията да установят лицето, което водят. Те нямат издадени лични карти, нямат актове за раждане, не са посещавали консултация, идват обикновено с някакви роднини от страната на момчето. Той също е непълнолетен или малолетен. Така че няма законен представител, който да ни се подпише, да ни каже, че това е тяхното дете“, каза Макарева.