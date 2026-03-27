Двама са обвинени за пожара с 9 загинали в дом за възрастни в с. Рояк

Окръжна прокуратура-Варна внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже във връзка с пожар в дом за възрастни хора в село Рояк, възникнал през ноември 2021 година, при който загинаха девет души. Собственикът и управител на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома - К.Р. (66 г.), и управителят на фирмата, ангажирана за строителния надзор на обекта - С.Г. (58 г.), ще бъдат съдени за това, че в условията на независимо съпричиняване, поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност – строителни дейности и дейности по надзор, представляващи източник на повишена опасност, са причинили смъртта на деветима обитатели на дома.

Сградата, в която се помещавал дом за възрастни хора, първоначално имала друго предназначение – къща за гости. Собственикът й решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на съответните изискуеми по закон документи и разрешителни. След изготвянето на Инвестиционен проект, през 2019 година е получено и разрешително за строеж. През месец март на същата година собственикът на сградата сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите – С.Г. Малко по-късно бил сключен и договор за строителство с фирмата на другия обвиняем К.Р.

Строителните дейности по същество започнали през месец май 2019 година и приключили през юли същата година с изготвянето на Акт 15 – Констативен акт за установяване годността на строежа. През този период, обвиняемият К.Р отговарял за строителните дейности, съобразно заложеното в Инвестиционния проект, а обвиняемият С.Г. – за упражняване на надзор върху строителните дейности, с оглед извършването им съобразно документите.

Въпреки регламентираните в договори и нормативни актове задължения, двамата мъже допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта изисквания. К.Р., в качеството си на строител, трябвало да достави и да вложи в строителството на обекта конкретни материали, заложени в Инвестиционния проект, както и да изгради всички части на обекта съобразно посоченото в него. Въпреки това при строителството на обекта били вложени материали, различни от предвиденото (с по-ниско качество и не пожароустойчиви), както и електрическата инсталация и част от конструкцията не отговаряли на заложеното в проекта.

С.Г., в качеството си на представител на надзорна фирма, следвало да упражнява строителен надзор върху обекта и в частност върху свършеното от К.Р. Дейността по строителния надзор се изразявала в извършването на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, както и изпълнение на всички части на обекта, съобразно заложеното в Инвестиционния проект. В задълженията на С.Г. влизало и това да спре строителните дейности в случай на отклонения. С.Г. трябвало да изготвя документи за съответните извършени дейности. 58-годишният мъж обаче не упражнил тези свои задължения и отговорности, като така допуснал всички отклонения, допуснати в етапа на строително-ремонтните дейности, да останат без санкция и корекция.

Обектът бил въведен в експлоатация на 1 август 2019 година и започнал да функционира като дом за възрастни хора.

Трагичният инцидент възникнал малко преди 18,00 часа на 22 ноември 2021 година. Първоначално служителите, които били на смяна, реагирали на задействалата се противопожарна аларма. Те бързо установили, че на третия етаж в сградата е задимено и подали сигнал на телефон 112, който е регистриран в 17,58 часа. Незабавно започнали да извеждат обитателите на дома. Пожарът се разраствал бързо и помещенията бързо започнали да се задимяват.

Служители на пожарната се отзовали в 18,15 часа на сигнала, като веднага се заели с гасенето на пожара и евакуацията на останалите в сградата възрастни хора. Достъпът до етаж 3 вече бил възможен само с кислородни апарати, като част от живущите там били изнасяни на ръце от пожарникарите. В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни били изведени, а пожарът бил потушен за около 30 минути.

Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет души от обитателите на дома загинали. Според резултатите от назначените съдебно-медицински експертизи, причината за смъртта на всички тях била натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.

В хода на разследването на причините за пожара били назначени няколко пожаро-технически експертизи. Заключенията им са, че огънят е тръгнал след възникнало високо преходно съпротивление, довело до късо съединение и първоначално запалване на изолация на електрически кабели, преминало върху дървена греда, а след това и върху други вещи като дрехи, одеяла и санитарни материали, намиращи се в същото помещение, разположено в подпокривното пространство на сградата.

Както във всички изготвени пожаро-технически експертизи, така и в назначените три съдебно-технически експертизи, вещите лица са потвърдили, че причината за възникването и бързото разрастване на пожара е несъответствието между изпълнението на сградата и заложеното в Инвестиционния проект, като в частност се касае за замяна на пожароустойчиви материали с обикновени такива и изграждане на електрическа инсталация, която не отговаряла на никакви стандарти.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъдат признати за виновни К.Р. и С.Г. могат да получат наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.