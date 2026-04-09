Работник почина, след като падна от скеле в Бургас

Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец, съобщи Нова тв.

35-годишният мъж е починал на път за болницата. Той е имал травми, несъвместими с живота, потвърждават от спешното отделение.

Инцидентът е станал днес по обед в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът е залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и е паднал от четвъртия етаж.

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, което да изясни причините за трудовата злополука, довела до пореден смъртен случай. Започва и незабавна проверка от Инспекцията по труда, като се предполага, че работникът не е спазил изискванията за безопасност.