Работник почина, след като падна от скеле в Бургас

Това е втори подобен инцидент в града в рамките на месец

09.04.2026 | 14:15 ч. Обновена: 09.04.2026 | 14:16 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец, съобщи Нова тв. 

35-годишният мъж е починал на път за болницата. Той е имал травми, несъвместими с живота, потвърждават от спешното отделение. 

Инцидентът е станал днес по обед в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът е залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и е паднал от четвъртия етаж.

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, което да изясни причините за трудовата злополука, довела до пореден смъртен случай. Започва и незабавна проверка от Инспекцията по труда, като се предполага, че работникът не е спазил изискванията за безопасност.

 

