Срокът за отстраняването на грешки в избирателните списъци изтича на 11 април

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление с краен срок 11 април за отстраняването им до общинската администрация.

11 април е крайният срок, в който РИК оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

Също до 11 април, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната.

До 13 април ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ.