На Великден: българското е скъпо, защото е малко

Не е изненада за никой, че великденската кошница тази година е по-скъпа.

"Проучването, което показва, че спрямо миналата година има увеличение на великденската кошница с около 15%, е така. То е част от глобален процес. В световен мащаб храните поскъпват. Сегашната криза допълнително налива масло в огъня. Очакванията са тенденцията да продължи. Това не зависи от нас. Това, което зависи от нас, е България да произвежда повече храни", коментира Богомил Николов от "Активни потребители" пред Bulgaria ON AIR.

По думите му българското е скъпо, защото е малко.

"Мерките за повече производство са много и най-различни. Миналата година по това време имаше протест на зеленчукопроизводители за това, че язовирите се източват за електроенергия", даде пример Николов.

Какво сочат празните пазари в София?

Според него най-добрата верига е късата и тя трябва да бъде стимулирана.

"В София половината пазари стоят празни цяло лято. Това е симптом, че има проблем. Щом тези производители ги няма, значи, че или прекупвачите им дават добри условия, или ги няма производителите. Цените са такива, защото няма производство", категоричен е гостът.

Спекулата е резултат от липсата на стоки, заяви още Николов.

"Контролът ще бъде ефективен и ще му имаме доверие, когато е прозрачен. Тези надзорни органи през годините постепенно се превърнаха в крепости. Ако искат да са в полза на потребителите - трябва да са прозрачни", настоя той.

Николов посъветва потребителите да четат етикетите и да използват потребителския си опит, за да направят по-добър избор.