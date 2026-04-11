Патриархът ще отслужи богослуженията за възвестяването на Възкресение Христово

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи полунощница, утреня и света литургия за възвестяването на празника Възкресение Христово, които ще започнат от 23:00 ч. в патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски“, съобщиха от Българската патриаршия.

Пасхалното богослужение

Късно вечерта около 23:00 ч. започва отслужването на пасхална полунощница, която представлява кратко молитвено последование. Когато наближи полунощ, се извършва шествие извън храма, където на определено място пред западната му част се чете утринното Евангелие, което разказва за Христовото възкресение.

След четенето на светото Евангелие патриархът, архиереят или свещеникът дават обичайното начало на Пасхалното утринно богослужение и поздравяват християните с Христос воскресе! Те отговарят: Воистину воскресе!

Благодатният огън

Всяка година в продължение на столетия се случва чудо в храма на гроба Господен в Йерусалим. След молитвата на Йерусалимския патриарх слиза (снизхожда) Благодатният огън.

Най-ранните сведения за Благодатния огън са от втори век след Христа. Оттогава досега, в навечерието на Велика събота Йерусалимският патриарх влиза в пещерата с Господния гроб, т.нар. кувуклия и там измолва Благодатния огън.

Предвид продължаващите военни действия в района на Близкия изток и заради индекс на риск за пътувания към Израел и Палестина, ниво 5, определено от МвнР на Република България с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и напускане на района, Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) реши да не изпраща делегация до Израел и до свещения град Йерусалим за пренасянето на Благодатния огън в България. Това съобщиха преди дни от Българската патриаршия.

Благодатният огън, който се пази в столицата, ще може да бъде получен днес в Синодалния параклис “Св. цар Борис-Михаил“ след 14:00 ч. на Велика събота.

Благодатен или Свещен е огънят, който се запалва свръхестествено всяка година на Възкресение Христово в храма “Възкресение Христово“, построен точно върху Божи гроб в Йерусалим.

Православните християни твърдят, че това запалване става по свръхестествен начин. Този огън в първите минути след запалването има уникалното свойство да не излъчва топлина и да не изгаря.

Според традицията на православието Свещеният или Благодатният огън е чудо, което се случва всяка година в деня преди Великден. Синя светлина се появява в гробницата на Иисус Христос обикновено от мраморната плоча, покриваща мястото, върху което се смята, че е било положено тялото на Спасителя за погребение. / БТА