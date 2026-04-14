БАБХ: Спрени са над 370 тона храни от трети страни за месец

Повечето от тях са на ГКПП "Капитан Андреево"

14.04.2026 | 13:55 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Над 370 тона храни не са допуснати в нашата страна през външните граници на Европейския съюз от началото на март до 5 април т.г. Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Повечето от тях са на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенцията. 

Най-много сред отхвърлените стоки са доматите - над 110 тона. Не са влезли в България също над 58 тона мандарини, над 52 тона сладък пипер. При тях, както и при доставки от нар, ориз и лозови листа е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини. 

Поради непълна документация или недостатъчни данни за идентификация не са допуснати  пратки със слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци и цитруси, фиданки, дървен опаковъчен материал. Поради същите причини са спрени продукти от животински произход, част от които пратки с колаген, яйца, екстракт от говежди кости и др. 

За отхвърлените пратки са създадени 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи RASFF. 

Контролът на БАБХ на осемте одобрени гранични контролни пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

БАБХ храни спрени пестициди
