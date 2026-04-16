Йотова: Атаката срещу Конституцията е атака срещу фундамента на държавата

Да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държавата, каза президентът Илияна Йотова. Тя участва в първото от поредицата събития за честването на 35-годишнината на Конституционния съд и Деня на българската конституция. Събитието се провежда в музея „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.

„Дали се осъзнава, че когато тръгваш да променяш и да дописваш конституционни текстове, посягаш на духа на собственото ни общество, на неговите връзки с историята, с традициите, с правото, с културата ни като народ? Едва ли. Доказва го всеки провален опит Конституцията ни да се натъкне и да се натъкми към страстите на деня, към злободневните сметки на една или друга партия и стремежите на политическо оцеляване на отделни личности, които са дръзнали да застанат над Конституцията", добави държавният глава. Убедихме се, че тези посегателства поглъщат всеки, който неразумно ги прави. Но горчивите плодове от това берем след това всички ние, каза още президентът.

Тя обясни, че последните поправки в Конституцията са с емблематичен и крещящ характер, една немалка част от тях, отхвърлени от Конституционния съд, другите все още съществуващи. Те не само че не работят, не само че затрудняват работата на институциите, но те казват нещо много тревожно, обидно и много вредно на българските граждани, че Конституцията всеки може да я променя както иска, че Конституцията може би пък не ни е чак и толкова важна, че Конституцията няма защо да предполага разделение на власти, заяви президентът Илияна Йотова.

По думите на президента с последните поправки в Конституцията авторите им казват кой и как ще управлява. Според Йотова има случаи, когато и мнозинството не може да решава всичко.

Държавният глава коментира, че различните предложения за промени в Конституцията не могат да се появяват по стаите на парламентарните групи. Те трябва да бъдат резултат на мъдър, спокоен и всестранен дебат и да се правят само когато има призната обществена нужда, подчерта Илияна Йотова. Според нея кризата в институциите не е криза в Конституцията. Именно във време на хронична институционална криза, каквато е днешната, става пределно ясно, че нито един закон, в това число и основният, не може да функционира без своите пазители, обясни тя. По думите на президента вече 35 години тази кауза е поверена на Конституционния съд на България, призван да отстоява и тълкува духа и философията на българската конституция.

„Конституцията е висш арбитраж за институциите и за публичните власти, но тя измерва по един особен и безприкословен начин и нас, гражданите - искаме ли правата, които тя ни дава или се страхуваме от тях да ги имаме? Познаваме ли отговорностите си или по-лесно е да ги изискваме от другите?“, заяви още Йотова. Сякаш по неписано правило изразите на политическа безидейност и безпомощност у нас завършват винаги с призив за промяна в Конституцията, добави тя.

Днес неизброими и десетки са онези, които се смятат за големи специалисти за реформа в правосъдната ни система. За съжаление, много рядко чуват вашия глас, сякаш той им е излишен, каза тя на присъстващите. Бащите на днешната българска Конституция бяха мъдреци, съвестта и съзнанието на нацията, допълни държавният глава. Според Йотова те са създали съвременна, балансирана и пълноценна система от правила и принципи, която да ръководи свободно и демократично общество. Система, която не търпи зле премерени, необосновани и необмислени посегателства, подчерта президентът.

Илияна Йотова коментира, че в музея „Възраждане и Учредително събрание“ се е родила нова България и Учредителното събрание е изработило една от най-демократичните конституции за своето време.

Преди 35 години устойчивата традиция, заложена с приемането на Търновската конституция, намери своите достойни продължители. И днес е време да им кажем „благодаря“, заяви държавният глава. Президентът поздрави председателя и членовете на Конституционния съд по повод годишнината. Не отстъпвайте от своя дълг, останете на висотата на поверената ви мисия, призова Илияна Йотова. Не се поддавайте на натиск, останете сигурна опора на разума и интересите на българските граждани, призова още тя.

Българската конституция е гарант за правовата държава. Тя е не само гарант, тя е пазител на нашите собствени права, заяви още президентът.