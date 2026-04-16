Ръст на резервациите у нас преди старта на летния сезон

Среща с представителите на туристическия бранш и застрахователния сектор проведе служебният министър Ирена Георгиева. Основната тема на срещата беше подготовката за предстоящия летен сезон и необходимостта от по-добра защита на сектора при форсмажорни обстоятелства, като ескалацията на напрежението в Близкия изток.

В рамките на дискусиите бяха разгледани нивата на записванията, готовността на бранша и конкретни мерки за повишаване на неговата устойчивост в динамичната международна среда, се казва в съобщението на Министерството на туризма.

Ръст на резервациите

По данни на бизнеса през последните четири седмици България отчита приблизително 3% ръст на резервациите, като страната запазва позициите си на предпочитана дестинация за семейни морски почивки. Обсъдени бяха конкретни стъпки за по-активно присъствие на пазар Полша, както и необходимостта от засилена дигитална реклама и развитие на комбинирани туристически продукти.

Свързани статии Ирена Георгиева: Оптимисти сме за предстоящия летния сезон

Ресорният министър Георгиева представи рекламните активности, които ще стартират след 19 април по телевизионни, радио и дигитални канали. Кампаниите ще акцентират върху България като дестинация за културен и спортен туризъм. Важен акцент е домакинството на старта на „Giro d’Italia Grande Partenza 2026”, което се разглежда като ключова възможност за разширяване на международната видимост на страната.

В разговора със застрахователния сектор фокусът беше поставен върху развитието на по-ефективни механизми за управление на риска. Обсъдени бяха възможности за усъвършенстване на гаранционните инструменти в съответствие с предстоящите европейски изисквания. Беше подчертано, че при ситуации на геополитическо напрежение е необходим координиран подход, който да гарантира предвидимост и защита както за туроператорите, така и за пътуващите.