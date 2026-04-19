Божидар Божанов: Гласувах за демонтиране на модела на завладяната държава

Гласувах за това да имаме силна България в силна Европа, да бъде демонтиран моделът на завладяната държава. Това каза Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, след като упражни днес своето право на глас в столицата.

По думите му демонтирането на модела на завладяната държава е важно и за да може българската икономика и бизнес да се развиват, хората да имат по-добри доходи. Защото съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България, добави Божанов.

Той призова всички избиратели да гласуват с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента, да носи отговорност именно пред тях.

Божанов коментира проблемите с машините при гласуването днес, като посочи, че това е поредният резултат от „осакатяването“ на машините през 2022 г., когато беше въведен друг тип хартия, след което е имало доста дефектни ролки, от които са дефектирали принтери.

Божидар Божанов изрази надежда тези дефекти да са минимален брой и да няма системни смущения на изборния процес.

Гласувах съвсем безпроблемно на машина и призовавам всички българи да го направят, каза още Божанов, цитиран от БТА.