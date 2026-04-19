Без кибератаки до този момент

МЕУ отчита нормална работа на системите и висока изправност на машините за гласуване

19.04.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията, както и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Временният ситуационен център за киберсигурност към МЕУ следи ситуацията в реално време. Центърът се председателства от министъра на електронното управление доц. Георги Шарков, а в състава му участват представители на МЕУ, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Свързани статии

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 часа до полунощ.

Свързани статии

При съмнения за заплаха се изработват планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност.

Безпроблемно работят 99,5% от машините за гласуване, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщиха по-рано днес от МЕУ. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

