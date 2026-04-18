МЕУ постигна проверка на 100% от машините за гласуване

Министерството на електронното управление постигна 100% проверка на машините за гласуване към 21:00 часа на 17 април.



МЕУ успява за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на Сиела Норма.Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната, съобщават от министерството.