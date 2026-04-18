IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

МЕУ постигна проверка на 100% от машините за гласуване

Това се случва за първи път

18.04.2026 | 11:47 ч. Обновена: 18.04.2026 | 11:47 ч. 0
Снимка: МЕУ

Министерството на електронното управление постигна 100% проверка на машините за гласуване към 21:00 часа на 17 април. 
 
МЕУ успява за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини. 

Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на Сиела Норма. 
 
Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната, съобщават от министерството. 

Тагове:

машини за гласуване избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem