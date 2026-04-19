Данните на Института за пазарна икономика за регионалните профили показват неравномерен икономически растеж и голям брой области с ниски доходи, слаба бизнес активност и висока безработица.

"Бюджетът е нещо, което си виси, но някак си свикнахме да работим с предишен удължен бюджет. Който и да застане на власт, ще бъде да сложи совите приоритети във фискалната политика на страната", каза икономистът Адриан Николов от Института за пазарна икономика в специалното изборно студио на "Директно" - "Сцената на изборите".

Георги Ангелов от Института "Отворено общество" заяви, че най-важното е да се състави правителство.

"Второто е да усвоим еврофондовете, за да не ги връщаме, и разбира се бюджета. Ако тези три неща могат да се изпълнят, бих го отчел като пълен успех. Новото правителство трябва да си разработи дългосрочните политики", посочи той. "Служебното правителство постави някаква основа. 14 млрд. лв. - е до момента усещаме инфлационния афект от това наливане на пари. От това страдаме - твърдо наливане на пари в икономиката", отбеляза той.

Според Николов, президентът Йотова от няколко седмици агресивно призовава за по-крути мерки за борба с цените.

"Страхът е, че ако ще има, особено кабинет с доста по-малък зор за управление, едно голямо раздаване на пари за "борба с инфлацията" може да се материализира. Другият риск е, ако имаме парламент, който знае, че няма да излъчи правителство, но ще прави закони известно време", коментира Николов.

Николов добави още, че правителството трябва да е готово и за най-лошия възможен сценарий.

"Инфлацията е неравномерно разпределена, защото има големи сегменти, на които има дефлация. Транспортът поскъпва бързо", каза още той. "Самолетното гориво е нещо, което в Европа по традиция структурно дефицитно и се внася от Близкия изток, затова там се усеща най-големият ефект на поскъпване. В България няма проблем", каза Ангелов.