Нарушение: Член на комисия в Септемврийци подписва и пуска бюлетини в урна

За тежко нарушение в изборния ден сигнализираха от “Продължаваме промяната”. Зле на комисия в село Септемврийци е започнал да подписва лица и да пуска бюлетини в урната.

Сигнал е подаден и на телефон 112, съобщава Bulgaria ON AIR.

От "Продължаваме промяната" твърдят, че лицето е закарано в ареста и ще има разследване. От партията допълват, че в момента всички се разпитват.

От РИК също са на място и извършват проверка по случая.

По-рано и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че до 14:00 часа в МВР са постъпили 181 сигнала, свързани с нарушения в изборния ден.

В Смолян са открити 40 000 евро, има трима задържани и са образувани две досъдебни производства. В Нова Загора има задържан избирател, който се е опитал да гласува два пъти.

Сигнали за нередности идват от цялата страна.