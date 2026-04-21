Божанов отчете грешката на ПП-ДБ: Кампанията ни беше разединена

Ние имаме 62 хил повече от предния път, но не можем да го отчетем като успех и да се потупаме по рамота, въпреки че само ние имаме повишение. Не успяхме да убедим хората, че сме инструментът да демонтира завладяната държава, затова хората избраха Радев, който имаше по-убедителна заявка. Кампанията можеше да я проведем много по-добре, на места изглеждаше разединена - няколко различни цвята, слогани, дори програмите ни. Не можем да си заровим главата в пясъка и трябва да ги анализираме.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред bTV.

"Това, което предстои, е че трябва да се приведем във вид, за да дадем по-добра заявка за по-широка група избиратели, а не всеки да ходи напред-назад самосиндикално. При подредбата на листите също имаше проблеми. Не е имало уговорки да не се водим по преференции, винаги сме ги предпочитали, за да могат хората да избират кой да ги представлява. Това е поредната аномалния, произчичаща от реденето на листите. Дори избиртелите да не са обърнали оство вниамние, дава знак, че не сме достатъчно организационно подготвени, за да управляваме", обясни Божанов.

И на тези избори Божанов събра рекорден брой преференции, като единственият, събрал повече от него е лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Ангажиментът ни трябва да е ясен: как да сме единни, стратегически насочени и подготвени", категоричен е той.

"Загубата на ГЕРБ си е отговорност на ГЕРБ, не само заради една или друга сглобка. Те не успяха да се отделят от Пеевски, а Борисов много добре е знаел, че това ще доведе до срив. Когато си между Наказателния кодекс и политическата реалност, понякога избираш Наказателния кодекс. Пеевски толкова беше изял ГЕРБ, че те не могат един областен управител да махнат, и това им изяде главата", коментира съпредседателят на ДБ изявлението на Бойко Борисов по-рано днес.

"Не е политиката, която е налагала това влияние на Пеевски, а сянката му над съдебната система. При смяната на Висшия съдебен съвет ще трябват повече гаранции, че няма да са поредните безименни, новият главен прокурор трябва да е човек, който никой не може да му нареди какво да прави. Не мисля, че в политиката трябва да се обиждаме, или да ни тежат някакви думи. Но това за 160-те гласа са предизборни заявки както на нас, така и на Радев. Изборът на нов ВСС е безалтернативен, независимо кой седи срещу нас", категоричен бе Божанов.

"Ние ще сме в опозиция, което не значи, че няма да имаме своите инициативи и предложения. Ако получат подкрепа, още по-добре за демонтиране на този модел. Ще сме остра опозиция на неправилните, но ще подкрепяме правилните. Ще имаме конструктувно поведение за това", заяви той.

Според него ново отваряне на конституцията, за да бъде махната т.нар. домова книга за служебен премиер, в момента не е на дневен ред.

"Реално това предложение не го направихме ние, нашето беше по-различно. Не сме се запънали служебните кабинети да се избират при тези правила. Но в случая проблема не е в тях, а в хората, между които може да се избира. Като се сложат хора, които имат базова компетентност и почтеност, могат да направят много успешни неща. Доверието в изборния процес се повиши значително със сегашното служебно правителство", обясни съпредседателят на ДБ.

"Предвид, че ще сме в ролята на управляващи и опозиция, е трудно да говорим за партньорство", допълни той.

"Борисов днес е в настроение да казва, че днес сме братя, а утре сме с пачки, пудели и всякакви обиди. Всеки път като излезе и нахвърля толкова глупости, губиш политическо време, за да опровергаеш всеки един детайл. ПП-ДБ не е най-големият донор на ПБ, няма как да сме с над 60 хил. гласа нагоре и да сме му дали 130-160 хил. гласа", коментира още Божанов.

Той бе категоричен, че ПП-ДБ ще работят за промени в Изборния кодекс, както за премахването на последните, с които секциите в страните извън ЕС бяха ограничени до 20, така и за връщане на 100% гласуване с машина.

"Последователни сме, и тъй като сме се борили за това, го подкрепяме. Имаше малко на брой, но добре осветени дефекти с машините в неделя. Ако се подобри малко поддръжката на тези машини в периода между изборите, можем да имаме доста по-честни избори", обясни Божанов.

"Да спрем с тези привилегии и да махнем най-накрая охраната на Борисов и Пеевски. Това чисто символно трябва да спре, за да видят хората в страната, че може да се преборим с този модел. А дали ще се образува нов модел, е наша работа като опозиция да не го позволим", каза още той.