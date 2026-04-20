На ПП ще ѝ е изключително трудно да задоволи всички, гласували за нея

На тези избори претърпяхме съществена трансформация на партийната система. Логичното обяснение е постоянната политическа криза в страната през последните години. Първото предизвикателство за новото правителство е бюджетът за тази година. На „Прогресивна България“ ще ѝ е изключително трудно да задоволи всички разнообразни групи, гласували за нея, като бизнесът ще следи внимателно две основни теми: геополитическата ориентация и фискалната дисциплина.

Радев може да включи ПП-ДБ в управлението - тогава ще отпаднат геополитическите опасения и ще се даде една много по-голяма устойчивост на правителството в дългосрочен план. Обществото ще реагира много остро, ако има отстъпление от евроинтеграцията на България.

Това коментираха икономистът Васил Караиванов, политологът Милен Любенов и председателят на Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ) Илия Кръстев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

"Изборите изненадаха. Логичното обяснение е постоянната политическа криза в страната през последните години. Тази огромна победа (около 130 мандата) на Радев е свързана с огромни очаквания. Въпросът е какво следва като реални политики и действия", обясни Любенов.

Според Караиванов вече има шанс за магистрала "Хемус".

"Първото предизвикателство за новото правителство е бюджетът за 2026 г., тъй като караме с удължителен. Второто е бюджетът за 2027 г. Въпросът е дали ще се запазят данъчното облагане и фискалната дисциплина (включително дългът). Необходими са реформи в разходната част на бюджета и в държавната администрация. Имам доста рискове за икономиката, които изискват буфер. За уязвимите групи пък трябва да има компенсаторни механизми", допълни икономистът.

Според Илия Кръстев на „Прогресивна България“ ще ѝ е изключително трудно да задоволи всички разнообразни групи, гласували за нея. Бизнесът ще следи внимателно две основни теми: геополитическата ориентация (с отношение към чуждите инвестиции) и фискалната дисциплина.

Вотът беше за промяна, зад високите очаквания към Радев липсват ясни политики

По думите на политолога Милен Любенов кампанията на Радев е изградена върху центристки позиции.

"Предстои по-трудното: да се изгради облик на партията, който да ѝ придаде плътност. Антикорупционните политики са потенциална обединяваща тема. Радев може да включи ПП-ДБ в управлението. Тогава ще отпаднат геополитическите опасения и ще се даде една много по-голяма устойчивост на правителството в дългосрочен план", смята гостът.

По думите на политолога, абсолютното мнозинство само по себе си не дава сигнал за устойчивостта, която е ключова за бизнеса, а по-скоро за концентрация на власт: "От правителството ще зависи дали ще има стабилност. Югоизточна Европа тепърва ще става все по-привлекателна, което трябва да се използва. От съкращаването на администрацията и подобряването на ефективността ѝ ще зависят и много други неща".

„Обществото ще реагира много остро, ако има отстъпление от евроинтеграцията на България.“

Ако Радев тръгне по пътя на Орбан, мнозинството в България ще даде сериозен отпор, включително от много от тези, които са гласували за него, смята Любенов.

