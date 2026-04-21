Велева: Българският народ лесно дава любов, но така както люби, лесно мрази

Журналистът Валерия Велева коментира в предаването "Денят ON AIR", че е изненадваща не е победата, а размерът на резултата на "Прогресивна България" с лидер Румен Радев.

"Всички очаквахме и знаехме, че Радев ще е победителят", отбеляза Велева.

Риск от самозабравяне

Тя е на мнение, че следват много неизвестни, защото за първи път 1,4 млн. българи дават гласа си за един човек.

"Все още нямаме дори юридически субект - партия "Прогресивна България" - към този момент тя е само учредена. Българите гласуваха единствено и само за Радев - той да ни оправи живота. Това е опасно. Опасни са тези свръхочаквания, които той трябва бързо да реализира, защото има много подводни камъни. Такъв вот води до опасност от самозабравяне", предупреди Велева.

Журналистът Бойко Станкушев заяви пред Bulgaria ON AIR, че е ключова надеждата, че може нещо да се оправи от един човек, който има харизма.

"Безспорно той пое риск да напусне президентството преждевременно. Никой не отрича, че това са най-добре проведените избори. Най-трудно преодолимото, за което Румен Радев ще му трябва подкрепа, е как ще върже бюджета, защото бюджет нямаме", каза Станкушев.

Международната обстановка

Той отбеляза, че сме в състояние на изключително сложна международна обстановка - блокиран Ормузки проток, безкрайно продължаваща война в Украйна и според него "тази близост на България ще рефлектира много страшно".

"Имаме съседи, които не са в много стабилно състояние", посочи журналистът Бойко Станкушев, като даде за пример Румъния, Гърция, Сърбия и Македония.

"Ние сме в изключително сложна обстановка. Хората не го осъзнават, защото спряха да се интересуват от новини", отбеляза той.

Съдебна реформа и политическо мнозинство

Станкушев изрази мнение, че за съдебната реформа Радев трябва да подаде не една, а две ръце към ПП-ДБ заради "уродливото състояние на прокуратурата".

"Радев няма да има проблем за съставяне на мнозинство, което да смени главния прокурор. Българският вот е толкова силен, че нито една от партиите в парламента няма да се противопостави на нито една от тези стъпки, които Радев ще предложи. Смятам, че този процес ще приключи за един-два месеца. Нито една партия няма да се противопостави на неговия избор за главен прокурор", подчерта Велева.

Предизвикателството пред съдебната система

Според нея с много подводни камъни е разграждането на самата съдебна система.

"Не бива да го подценяваме Радев - 9 години той е във властта. Не е нов играч, стар играч е - пет правителства е направил. Българският народ лесно дава любов, но така както люби, лесно мрази", заяви Велева.

Значението на партийните структури

Станкушев заговори за необходимостта от структури, като поясни, че най-важното е всяка една партия да има система за обратна връзка.

"Ако искаш да управляваш добре, трябва да знаеш какво става и в най-отдалечената махала на Република България", коментира журналистът.

Той припомни, че на времето СДС не се е забавила и е изградила такива структури, като същото са направили и от БСП.

"Оставиха си развити регионални структури навсякъде. Без структури нищо не може да се направи", подчерта Станкушев.

Велева е на мнение, че голямото предизвикателство пред Радев не са президентските избори, а местните.

"Ако Радев няма местната власт, ще последва пътя или на "Продължаваме промяната", или на НДСВ", предупреди Велева.