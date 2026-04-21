Кризата в БСП: Гуцанов поиска оставката на Крум Зарков

Членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов призова лидера на партията Крум Зарков да подаде незабавно оставка, като го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането им от парламента.

Това той направи с пост във "Фейсбук" в деня, в който се очаква председателят да събере Изпълнителното бюро на левицата.

"Още от 8 февруари след конгреса ни знаех, че този ден ще дойде. И този страх не ме напусна през цялата кампания. Денят, в който ще се събудим и БСП няма да е в Народното събрание. Нашата 135 годишна партия, която не просто беше оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена", заяви Гуцанов.

Сред причините за това той изрежда пречупения гръбнак на цели партийни организации, които силово са били подчинени на едноличната воля на новото ръководство, непознати лица в изборните листи, подменени послания, които нямат нищо общо със социалистите и със социалистическата партия и идея.

"Употребена, защото всичко това беше направено от новоизбрания председател, който възприе партията като поднесена на тепсия бащиния, с която може да прави каквото си поиска. Той, защото самозваният демократ Крум Зарков реши, че може да възроди принципа на „демократическия централизъм“ и да взима решенията за партията от наше име. И, разбира се, за наша сметка", заяви Гуцанов.

"Изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета "Желязков" приласкахме и сложихме на предни позиции", добавя той.

Обезличена. Защото думите, които чувахме, не бяха нашите думи, на левите хора. Бяха нелепи думи, взети назаем или откраднати от ПП – ДБ. Чужда партия. С чужди за нас идеи, твърди Гуцанов.

"Днес сме на ръба на бездната", подчерта висшият социалист и добави: "Под 100 хиляди гласа или унизителните 3 процента. Под резултата на няколко партии - еднодневки. Под линията на уважение, която българите и социалистите винаги са ни засвидетелствали", заявява членът на Изпълнителното бюро на партията.

Борислав Гуцанов добавя, че "единственото, за което ръководството намери време в тази кратка и бездарна кампания, беше да изтегли кредити и да заложи нашето общо имущество. С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия".

Днес се събудих не просто със страх, а с ужас. Че може утре да не прекрачим прага на Позитано 20. Че може това да не е нашето място и да го дадат на друг.

Аз казвам „не“ на тази перспектива. И „не“ на това ръководство.

Време е да спасим нашата партия. Нашата БСП.

Затова – оставка веднага! И конгрес!

И моля ви, тръгнете си от Позитано 20 веднага", пише Гуцанов в поста си, заявява в заключение Гуцанов.

Председателят на БСП събира днес тясното ръководство на партията - Изпълнителното бюро. Още в изборната нощ той обяви, че ще поеме отговорност за резултатите, макар тогава те да не бяха известни.

44-годишният Зарков оглави левицата на 8 февруари 2026г., след като предшественика му Атанас Зафиров подаде оставка под натиск от партията. Той беше избран на конгрес в конкуренция с Борислав Гуцанов и Руси Статков, като Зарков събра 416 гласа, Гуцанов - 302, а Статков - 3 гласа.

Социолози и политолози са единодушни, че въпреки краха на столетницата, която не влиза за пръв път в парламента, Зарков не бива да поеме отговорност, тъй като за този резултат той не носи вина и упрекват по-скоро предишните ръководства на партията.