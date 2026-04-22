ГЕРБ: Оставката на Сарафов е достоен, но закъснял акт

Политическа партия ГЕРБ също коментира оставката на и.ф.главен прокурор Борислав Сарафов.

От съобщението на втората политическа сила става ясно, че те подкрепят решението на Сарафов, определяйки го като “достоен, но закъснял личен акт”.

“За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място”, се казва в съобщението, публикувано във Фейсбук.

“Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор”, казват от ГЕРБ.