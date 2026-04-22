Camping & Caravaning Expo 2026 – три дни вдъхновение за пътешествия и живот на открито

То ще се проведе между 24 и 26 април в София ленд

22.04.2026 | 16:04 ч. Обновена: 22.04.2026 | 17:26 ч. 0
Camping & Caravaning Expo 2026 – три дни вдъхновение за пътешествия и живот на открито

Броени дни остават до старта на Camping & Caravaning Expo 2026 – събитието, което събира любителите на свободата, пътешествията и живота на открито. От 24 до 26 април парковото пространство на София Ленд за поредна година ще се превърне в място за среща за всички, които мечтаят за приключения с кемпер, каравана или палатка, както и за семейства, търсещи вдъхновение за активен уикенд.

Посетителите ще видят близо 100 изложители от България, Гърция, Германия и Румъния, които ще покажат последните тенденции в света на караванинга, водните спортове, велосипедите, офроуд и туризма като цяло, съобщават организаторите от Camping.bg.

Тазгодишното издание предлага богата програма с детска анимация, спортна зона и сцена с вдъхновяващи презентации от пътешественици и караванинг експерти. Посетителите ще могат да се включат в практически съвети и срещи с хора, превърнали пътуването в начин на живот.
В съботния ден посетителите ще могат да научат повече за превъплъщението на бус в кемпер, соларните системи и батерии, пътуването с бебе и избора между наем или покупка на кемпер. Паралелно с това детският кът ще предложи арт работилници и анимация, а на сцената ще има и театрални представления за най-малките.

Неделята ще бъде посветена на вдъхновяващи пътешествия и отговорно къмпингуване – каузата, която стои зад тазгодишното издание на събитието и се реализира в партньорство с екологично сдружение „За Земята“. В програмата са включени презентации – от Южна Америка с велосипеди, през къмпингуване в Гърция и обиколка на Исландия, до приключения в Близкия изток и Мозамбик. Посетителите ще могат да се включат в екологични активности и образователни игри, насочени към устойчивия начин на пътуване и опазването на природата. А домашните любимци ще могат да получат безплатни процедури по рязане на нокти и хигиена на ушите.

През всички дни спортната зона ще предлага демонстрации и възможност за скейт сърф, а детската програма ще гарантира забавление за най-малките посетители.

Camping & Caravaning Expo 2026 ще се проведе от 24 до 26 април в София Ленд, бул. Вапцаров 61. Отворено е за посетители от 10:00 до 19: 00 ч. Билети за събитието могат да бъдат закупени онлайн, ще бъдат налични и на място.

