Енрико Лета: Европа все повече и повече се превръща в колония на САЩ

Европа все повече и повече се превръща в колония. Причината е, че сме фрагментирани и твърде малки, докато другите са обединени и много агресивни.

Това каза в предаването "120 минути" бившият премиер на Италия Енрико Лета. Той управляваше страната в години на криза, а днес предупреждава, че Европа рискува да се превърне в колония на САЩ.

В София в рамките на шестото издание на Green Transition Forum на dir. bg, Енрико Лета даде старт на т.нар. Софийска инициатива – призив на над 100 европейски индустриални лидери за по-бърза интеграция и по-смели икономически решения.

„Имаме еврото – една и съща валута, но разполагаме с 27 различни, фрагментирани финансови пазара. Затова не сме способни да използваме целия мащаб на Европейския съюз, за да бъдем успешни и конкурентоспособни“, коментира Лета.

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По думите му същото важи и за енергетиката. „Цената на енергията при нас е висока, най-вече заради руската агресия срещу Украйна, заради войната на Тръмп в Близкия изток и заради фрагментацията. Същото се отнася и за много други сфери“.

„А що се отнася до финансите – да, ние сме колония. Ние, европейците, играем в същото първенство като американците по отношение на реалната икономика. Нашият дял е 18%, а техният – 25%. 18 срещу 25% не е чак толкова голяма разлика“, подчерта той.

Но по думите му, когато стигнем до финансите, нашите 18% се превръщат в 12% от световната пазарна капитализация. "Американските 25% се превръщат в 60%. А 60 срещу 12% вече не е едно и също първенство. Това показва, че те имат единен финансов пазар и затова са способни да растат, да се разширяват и да доминират във финансите“.

„300 милиарда евро от нашите спестявания, тези на европейските граждани, отиват в САЩ. Тези пари отиват там, защото американският пазар е по-привлекателен, понеже е единен. След това същите тези средства се връщат обратно, за да укрепват американските компании. Връщат се, за да купуват европейски компании с парите от спестяванията на европейците“, информира Лета.

Бившият италиански премиер повтори, че Европа се превръща в колония. „Трябва да се обединим, иначе ще продължим да отслабваме и да губим позиции“.

„Вярно е, че Европейският съюз е втората по големина икономика в света. 450 милиона потребители са огромен пазар, а 18% от световния брутен вътрешен продукт е колосален дял. Но ключовият въпрос е, че в относително изражение ние губим позиции“, смята той.

„Кризи и войни, като конфликта с Иран или войната в Украйна, засилват структурните промени на европейския пазар на потребителски стоки“

Според Лета изкуственият интелект е добър пример. „Това е истинската революция. Той променя начина, по който можем да бъдем конкурентоспособни и иновативни. А в тази сфера изоставаме“.

„Изоставаме не защото сме по-малко интелигентни или по-некомпетентни от американските инженери, а защото нашите инженери отиват в САЩ и помагат на американските компании, защото американската финансова система е много по-интегрирана. Тя е способна да осигури мащаб на инвестициите, който ние не можем да достигнем именно заради нашата фрагментация. Отново се връщаме към фрагментацията като основен източник на нашата слабост“, подчерта той.

„Посещавам всички държави членки и навсякъде виждам национални правителства, които обявяват национални стратегии за изкуствен интелект. Това е абсурдно. Размерът на отделните държави членки не позволява инвестиции в изкуствен интелект в достатъчен мащаб“, обясни Лета.

Според него единствената възможност е това да се прави на европейско равнище. „Американците инвестират трилиони евро. Китай прави същото. А когато ние действаме на национално ниво, инвестираме трохи. Това е просто пропаганда, а не сериозна политика. Ето това е голямата илюзия - да вярваме, че можем да се справим поотделно“.

„Когато посещавам държавите членки, виждам мечтата на всяко правителство да обяви национален сателит, национален астронавт и национално знаме. А ние, европейците, трябва да изстрелваме европейски сателити с европейски астронавти. Част от тези астронавти ще бъдат италианци, други – българи, германци или французи. Но идеята всяка държава да изстрелва собствен сателит и собствен астронавт е просто мечта без реален шанс да стане действителност“, каза той.

„Американците изстрелват американски сателити. Китайците изстрелват китайски сателити. И ние трябва да бъдем обединени в тези големи стратегически проекти“, коментира Лета.