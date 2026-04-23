СГП с актуална информация за изборните преписки, свързани с лица с имунитет

Софийска градска прокуратура съобщи актуална информация за изборните преписки, свързани с лица с имунитет във връзка с изразени в публичното пространство мнения относно работата на прокуратурата. Информацията е актуална към 22.04.2026 г. включително.

По повод изказванията относно работата на СГП по т. нар. изборни преписки, следва да се подчертае, че е недопустимо да се правят внушения в една или друга насока, без конкретни данни и без позоваване на факти, заявяват от СГП.

Ето и данните на СГП:

До 22,00 ч. на 19.04.2026 г. в СГП са заведени 166 броя преписки, свързани с изборния процес.

Някои от преписките са обединени към други поради идентичност на данните в тях.

От заведените в СГП преписки по 7 са образувани досъдебни производства, 9 са изпратени по компетентност от СГП на други прокуратури, по 96 са възложени проверки, а по други лично наблюдаващите прокурори са изисквали относими материали. Почти всички преписки, по които проверки от СГП не са били възложени, са докладвани в СГП с материали от извършена вече проверка. Към 22.04.2026 г. включително 68 преписки са приключени с постановления за отказ от образуване на досъдебно производство.

Голяма част от преписките, решени с постановления за отказ, са докладвани в СГП от органите на МВР с мнение, че няма данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите или друго престъпление.

Множество от заведените в СГП преписки, решени с постановления за отказ, са по анонимни сигнали, данните в които са били проверени и не са били потвърдени.

Голяма част от сигналите съдържат крайно неопределена, неясна и неконкретизирана информация, общи твърдения, впечатления и съмнения, които не са били потвърдени при извършените проверки.

Сред сигналите, по които е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, има такива за извършено от кандидат за народен представител нарушение на правилата за движението по пътищата, за което е бил санкциониран по Закона за движението по пътищата; оплаквания във връзка с участие на кандидат за народен представител в телевизионно предаване; твърдения за нарушения по повод участие в реклама; за провеждани публични предизборни срещи със съмишленици и други.

По образуваните досъдебни производства се провеждат разследвания, в рамките на които, ако се съберат достатъчно доказателства по смисъла на закона за привличане на определено лице в качеството на обвиняем, прокуратурата ще упражни правомощията си включително в насока снемане на имунитет.

СГП счита, че дължи на българското общество прозрачност в работата си в рамките на закона и че единствено точните, проверими и проверени факти легитимно могат да послужат за изграждане на собствено мнение у всеки български гражданин за работата на дадена институция. Поради това СГП призовава българските медии за коректно отразяване на изнесената в настоящото прессъобщение конкретна информация.