IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Почват проверки дали са махнати изборните агитационни материали

По закон това е задължение на партиите

27.04.2026 | 07:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Точно седмица след проведените на 19 април парламентарни избори, Столичният инспекторат започва проверки във връзка с премахването на агитационните материали на територията на София, паралелно с регулярния контрол, който институцията осъществява. 

Съгласно Изборния кодекс на Република България, отговорността за премахването им в законоустановения 7-дневен срок е на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. При неизпълнение, след изтичането на този срок ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо отговорните лица.

До изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони. След провеждането на изборите, задължението преминава към участниците в изборния процес.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem