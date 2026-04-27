Почват проверки дали са махнати изборните агитационни материали

Точно седмица след проведените на 19 април парламентарни избори, Столичният инспекторат започва проверки във връзка с премахването на агитационните материали на територията на София, паралелно с регулярния контрол, който институцията осъществява.

Съгласно Изборния кодекс на Република България, отговорността за премахването им в законоустановения 7-дневен срок е на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. При неизпълнение, след изтичането на този срок ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо отговорните лица.

До изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони. След провеждането на изборите, задължението преминава към участниците в изборния процес.