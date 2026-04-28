КС разглежда решение на парламента за присъединяването ни към Съвета за мир

Конституционен съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело №7/2026 г., свързано с решение на Народно събрание на България от 13 март 2026 г.

Делото е образувано по искане на Министерски съвет на България, който оспорва конституционосъобразността на парламентарно решение. С него депутатите задължават правителството да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на т.нар. “Съвет за мира“, създаден по инициатива на САЩ.

Спорът пред съда е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект – в случая за международното споразумение, под което бившият премиер Росен Желязков сложи подписа си в присъствието на президента Доналд Тръмп в Давос.

Решението на Народното събрание, което се оспорва, е прието на 13 март 2026 г. и е обнародвано в Държавен вестник (бр. 28/2026 г.), припомня БГНЕС.

Конституционният съд е приел единодушно да допусне искането за разглеждане по същество, като в заседанието са участвали всички 12 съдии. Предстои съдът да се произнесе дали атакуваното решение противоречи на Конституцията. / БГНЕС