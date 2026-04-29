Антон Кутев: Искаме да наложим ред в държавата, но по правила

Категоричната победа на „Прогресивна България“ показва, че хората искат да се променят нещата бързо и качествено и ние ще направим това. Най-бързият път до целта е спазване на закона и реда, заяви Антон Кутев, бъдещ депутат в 52-ото Народно събрание от коалицията на Румен Радев.

Кутев отказа да говори за конкретни имена, които ще оглавят новото Народно събрание, чието първо заседание ще бъде утре, както и имената на бъдещи министри. Той подчерта, че техните имена ще бъдат оповестени от лидера на коалицията Румен Радев, когато му дойде времето. По отношение на бъдещия председател на парламента това най-вероятно ще се случи още утре. За бъдещото правителство трябва да бъдат извървени чисто конституционни стъпки преди то да бъде съставено.

"В момента е ужасно непрофесионално да се говори за имена, това е сложен процес и не е добре да се избързва с тях. Това важи както за имената на хората в правителството, така и името на председателя на НС. Убеден съм, че ще съставим правителство бързо за разлика от предходните", каза Кутев пред bTV.

По отношение на съдебната реформа ще наложим това, което в най-голяма степен смятаме за смислено. Първо трябва да се намери мнозинство от 160 депутата. ГЕРБ и Пеевски показаха, че с тях не е възможно това. Няма как да влезем в разговори с тях, но с всички останали – да", допълни бъдещият депутат.

Според него гражданите ясно са показали, че трябва да се промени ВСС, а той да промени главния прокурор, но това не е всичко. "Антикорупционната комисия е свързана с парите по ВСС. Темата не се изчерпва само с промяна на ВСС и главния прокурор. Наясно сме с едно, че при този ясен вот на хората няма да се натъкнем на голяма съпротива, надявам се тя да бъде минимална и процесът да бъде бърз. Затова ще се опитаме да го направим първоначално в диалог с останалите партии без ГЕРБ и Пеевски“, уточни Кутев.