Мирчев атакува Кутев: Не смее да спомене модела Борисов-Пеевски

Съпредседателят на “Да, България” направи коментар във Фейсбук на интервюто на Антон Кутев от сутринта.

“Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела “Пеевски-Борисов“, написа Мирчев и добави:

“Затова нека му припомня, ако седмица след изборите вече е забравил: Българските граждани дадоха ясен мандат за управление, но преди всичко това е мандат с една свръхзадача - задачата, която протестите, свалили предишната власт, ясно формулираха: демонтаж на модела “Пеевски-Борисов“.

Мирчев добави, че това е модел, който “разрушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости.

Съпредседателя на “Да, България” изброи и проблемите - съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и развихряне на политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални и частни интереси.

“Това е рамката, в която думата “демонтаж“ има смисъл: разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта.

Всякакви увъртания и словесни премятания по медиите, на които сме свидетели през последните дни, представляват отказ да се сложи пред хората план как се демонтира този модел”, каза още Мирчев.

“Ако и утре, при старта на парламента, партията на Радев не изложи своите намерения как ще демонтира модела, чието име вече не смее да произнася, това ще е симптом за подмяна на задачата, която избирателите ѝ възложиха“, подчерта Минчев.