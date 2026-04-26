Клисурски: Над 60 инспекции за нарушения в обществени поръчки

Най-важното, за да заздравим състоянието на публичните финанси в страната, е изготвянето на нов, добър, адекватен редовен бюджет, каза служебният министър на финансите Георги Клисурски по БНТ.

Той смята, че е много важно да се прегледат всички разходи в държавата и да се ограничат тези, които се окажат ненужни. Клисурски припомни, че преди няколко седмици са били отворени данните за всички активни обществени поръчки в страната – над 7000 на брой на обща стойност 30 млрд. евро, от които над 4 млрд. евро ще се разплащат през тази година.

Имаме индикации за нарушения в различни обществени поръчки, по които съм възложил над 60 финансови инспекции, посочи финансовият министър. Той отправи препоръка към следващия финансов министър да прегледа всички тези разходи, "защото някои може да са необосновани, да са раздути и след сериозен преглед в обществените поръчки и социалните разходи, би могло да се намали напрежението върху дефицита". Така е възможно да се приеме удовлетворяващ бюджет, които отговаря на нуждите на гражданите и е в рамките на допустимия дефицит и дълг, коментира Клисурски.

Според него преди да се говори за увеличение на данъците, трябва да се демонстрира на българските граждани, че техните средства работят за тях. Той изрази мнение, че българските граждани няма да приемат добре голямо увеличение на данъците, "преди схемите с държавни средства да приключат и да усетят наистина подобрение в живота си".

Прехвърлянето на 1,4 млрд. евро от ББР

Относно прехвърлянето на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР) обратно в бюджета финансовият министър припомни, че капиталът на ББР беше увеличен през миналата година с близо 2 млрд. евро, като по този начин от 600 млн. евро стана 2,6 млрд. евро. По думите му от тези 2,6 млрд. евро самата банка е усвоила само 600 млн. евро. Самата ББР в момента няма концепция как да използва тези 1,4 млрд. евро и най-доброто, което може да се направи е парите да се върнат в държавния бюджет, коментира Клисурски.

Що се отнася до позицията на ББР, че трябва да има становище от всички кредитори, финансовият министър отбеляза, че това е само техническа процедура. Той допълни, че банковите регулатори, които имат думата са Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), а държавата е едноличен собственик на капитала на банката, така че тя може да прецени дали да намали или увеличи капитала на банката, както сметне за добре.

Дори в тази ситуация банката остава в добро ликвидно състояние, заяви Георги Клисурски и увери, че няма някакъв повод за притеснение за общините и проектите, които те реализират. Той посочи, че по общинската програма ресурсът, който може да се използва в рамките на удължителния бюджет, е 460 млн. евро. От тях над 300 млн. евро са разплатени, а 80 млн. евро са одобрени и са в процес на разплащане.

За четвъртото плащане на ПВУ - България да поиска с близо 200 млн. евро повече

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) служебният министър на финансите посочи, че от новото Народно събрание зависи каква част от парите ще бъдат изплатени. Той отчете като добра новина за четвъртото плащане възможността то да бъде увеличено от 900 млн. евро на 1,1 млрд. евро. Това се дължи на факта, че правителството е в усилени преговори с Европейската комисия (ЕК) и след внесения от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов нов закон за възстановяване на комисията за противодействие на корупцията, ЕК е склонна задържаните 200 млн. евро от второто плащане да бъдат прехвърлени в четвъртото. По думите на финансовия министър избраното 52-ро Народно събрание може да приеме този законопроект до края на май.