ПСС издирва възрастна жена в района на Панчарево

Възрастна жена се издирва в района на Панчарево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст.

Жената е изчезнала преди три-четири дни, а вчера от полицията са поискали съдействие за издирването ѝ.

Преди два дни от столичната полиция съобщиха, че се издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност, припомня БТА.

Няма добри условия в планините

От ПСС добавя, че условията за туризъм в планините не са много добри. Навсякъде е облачно, валяло е много тези дни и е много мокро.