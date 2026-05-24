ПСС издирва възрастна жена в района на Панчарево

Жената се издирва от 3-4 дни, полицията е поискала съдейстиве

24.05.2026 | 09:52 ч. Обновена: 24.05.2026 | 09:56 ч.
СДВР

Възрастна жена се издирва в района на Панчарево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. 

Жената е изчезнала преди три-четири дни, а вчера от полицията са поискали съдействие за издирването ѝ.

Преди два дни от столичната полиция съобщиха, че се издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова. Жената е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност, припомня БТА.

Свързани статии

Няма добри условия в планините

От ПСС добавя, че условията за туризъм в планините не са много добри. Навсякъде е облачно, валяло е много тези дни и е много мокро.

 

ПСС Панчарево жена издирване полиция
