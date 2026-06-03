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БАБХ спря дейността на нерегистрирана детска млечна кухня в Смолян

Открити са развалени храни

03.06.2026 | 16:07 ч. 3
БАБХ

БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на детска млечна кухня, стопанисвана от Община Смолян. Дейността е извършвана нерегламентирано и без регистрация по Закона за храните, съобщиха от Агенцията.

При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и записи към нея. Установено е и наличие на 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания. То е спряно от реализация и насочено за унищожаване. За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността, а впоследствие ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Дейността на детската млечна кухня е осъществявана в кухненски блок към детска градина при добри хигиенни условия. При проверката е установено, че храните са в срок на годност и се съхраняват при необходимите температурни условия. Храните са доставени от регламентирани доставчици и са представени документи за произход.

Проверени са били и кухненски блокове към две детски градини и едно средно училище, съобщават от Агенцията по храните. При две от проверките са установени несъответствия в поддръжката на материално-техническата база, за които ще бъдат връчени предписания с кратки срокове за изпълнение. В една от детските градини са намерени 6 кг ябълки с признаци на загниване, които вече са насочени за унищожаване.

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